Банки в Азербайджане в январе увеличили число банкоматов на 0,1%, pos-терминалов – на 2,7%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 января 2024 года составляет 3,116 тыс. ед., что на 0,1% выше показателя на конец 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на конец января 2024 года в Баку установлен 1 610 банкоматов (спад на 0,7%), в регионах - 1 506 (рост на 1%).
Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 88,751 тыс. единиц, что на 2,7% больше показателя на конец 2023 года.
При этом в Баку установлено 58,25 тыс. pos-терминалов (рост на 2,1%), в регионах – 30,501 тыс. (рост на 4%).
В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 85,936 тыс. или 96,8% всех pos-терминалов.
По данным ЦБ, число pos-терминалов, принимающих бесконтактные платежи, на конец января составило 85,781 тыс. ед. (рост на 3,4%).
Х.Насирзаде
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