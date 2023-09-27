ГАТ планирует к началу 2025г реставрировать еще 44 дома в Хыналыге

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) в настоящее время проводит в Государственном историко-архитектурном и этнографическом заповедникеХыналыг второй этап ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» менеджер по связям с общественностью Центра управления заповедниками ГАТ Фарах Алиева, в рамках второго этапа с прошлого года начался процесс реставрации 44 домов.

«Всего в Хыналыге спроектировано и обследовано на предмет ремонта и реставрации 60 домов. На первом этапе работ в 2021 году было отремонтировано и восстановлено 16 домов, находящихся в аварийном состоянии. В 2022 году проведен тендер на восстановление 44 домов и начаты работы соответствующие работы», - отметила Алиева.

Согласно данным, на работы в рамках второго этапа выделено 4,397 млн манатов.

«Согласно контракту, ремонт и восстановление 44 домов планируется завершить до конца 2024 года. Из-за суровых погодных условий и сложного рельефа Хыналыга ремонтно-восстановительные работы проводятся поэтапно», - подчеркнула Алиева.

Х.Насирзаде