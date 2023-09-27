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Hyundai и Kia отзывают почти 3,4 млн машин в США в связи с риском возгорания

Американские подразделения южнокорейских Hyundai Motor и Kia отзывают почти 3,4 млн автомобилей в связи с риском возгорания в моторном отсеке, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Речь идет примерно о 1,64 млн машин Hyundai, включая спортивные купе Genesis, и 1,73 млн автомобилей Kia 2010-2017 годов выпуска

Утечка тормозной жидкости в антиблокировочной системе может вызвать короткое замыкание, что повышает риск возгорания во время движения или стоянки автомобиля, отмечает NHTSA.

Автовладельцам рекомендовано парковать машины на улице вдали от жилых домов и других строений.

Hyundai и Kia неизвестно о каких-либо ДТП, случаях получения травм или гибели людей в связи с этим дефектом, говорится в сообщении управления. При этом они зафиксировали 25 возгораний.

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Тэги: США, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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