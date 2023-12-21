Toyota отзывает 1 млн автомобилей Toyota и Lexus в США из-за проблем с подушками безопасности

Toyota Motor Corp. отзывает порядка 1 млн автомобилей Toyota и Lexus в США из-за возможных проблем с подушками безопасности.
Как говорится в сообщении Toyota, отзыв касается автомобилей 2020-2022 годов.
Автопроизводитель проверит и при необходимости заменит датчики системы классификации пассажиров, установленные на переднем пассажирском сидении. Дефекты этих датчиков не позволяют системе подушек безопасности верно оценить вес пассажира, в связи с чем, в случае аварии подушка может сработать не так, как нужно, говорится в сообщении компании.
Накануне стало известно, что принадлежащий Toyota бренд Daihatsu приостановил поставки автомобилей после того, как независимое расследование выявило масштабные нарушения в проведении компанией краш-тестов.
Обнаруженные нарушения касаются 64 моделей автомобилей, продававшихся в Японии, Малайзии, Таиланде, Мексике и Уругвае.
Daihatsu сообщила, что возобновит поставки автомобилей только после того, как они будут сертифицированы с использованием надлежащих процедур.
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