Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.0188 GBR   2.1491 TRY   0.0584

Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 74.22 +0.28 Brent 79.70 +0.47

Транспорт и связь 21.12.2023 20:06

Toyota отзывает 1 млн автомобилей Toyota и Lexus в США из-за проблем с подушками безопасности

Toyota Motor Corp. отзывает порядка 1 млн автомобилей Toyota и Lexus в США из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Как говорится в сообщении Toyota, отзыв касается автомобилей 2020-2022 годов.

Автопроизводитель проверит и при необходимости заменит датчики системы классификации пассажиров, установленные на переднем пассажирском сидении. Дефекты этих датчиков не позволяют системе подушек безопасности верно оценить вес пассажира, в связи с чем, в случае аварии подушка может сработать не так, как нужно, говорится в сообщении компании.

Накануне стало известно, что принадлежащий Toyota бренд Daihatsu приостановил поставки автомобилей после того, как независимое расследование выявило масштабные нарушения в проведении компанией краш-тестов.

Обнаруженные нарушения касаются 64 моделей автомобилей, продававшихся в Японии, Малайзии, Таиланде, Мексике и Уругвае.

Daihatsu сообщила, что возобновит поставки автомобилей только после того, как они будут сертифицированы с использованием надлежащих процедур.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, TOYOTA, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


Похожие новости


Toyota планирует начать производство электрического внедорожника в Кентукки в 2025г Большинство автомобилей Toyota в США останутся бензиновыми к 2030г Toyota и Mazda инвестируют $1,6 млрд в строительство завода в США Toyota полностью прекращает сотрудничество с Tesla Toyota выплатит $1,1 млрд для компенсации ущерба потребителям на рынке США Toyota из-за возможных проблем с подвеской отзывает 778 тыс. автомобилей в США, 89 тыс. - в РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az