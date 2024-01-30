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Toyota и GM отзывают 61 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Японская Toyota Motor Corp. и американская General Motors просят владельцев около 61 тыс. старых моделей Corolla, Matrix, RAV4 и Pontiac Vibe прекратить их использование, поскольку подушки безопасности производства Takata могут взорваться, что приведет к травмам, сообщает MarketWatch.

Это предупреждение распространяется на ряд малолитражных автомобилей Corolla и хэтчбеков Matrix 2003-2004 гг выпуска, а также на внедорожник RAV4, произведенный в 2004-2005 гг. Также отзываются около 11 тыс. машин Pontiac Vibes 2003-2004 гг, которые по сути аналогичны Matrix и были изготовлены на том же предприятии в Калифорнии.

Большая часть автомобилей находится в США.

При срабатывании подушки безопасности из нее "вылетят острые металлические фрагменты, что может привести к серьезным травмам или смерти водителя или пассажиров", говорится в заявлении Toyota.

С мая 2009 года по меньшей мере 30 человек погибли во всем мире, в том числе не менее 26 в США, из-за взрывов инфляторов подушек безопасности японской компании Takata. Кроме того, около 400 человек получили ранения.

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Тэги: США, TOYOTA, GM, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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