Toyota вложит еще $1,3 млрд в завод в Кентукки, будет собирать там новые электровнедорожники

Японский автопроизводитель Toyota Motor вложит еще $1,3 млрд во флагманский завод в штате Кентукки, говорится в пресс-релизе американского подразделения компании.
Таким образом, общие инвестиции в предприятие составят около $10 млрд.
Новые вложения направлены на развитие в сфере электрификации транспорта и, в частности, обеспечат возможность сборки новой, полностью электрической модели внедорожников для рынка США.
Кроме того, на заводе появится линия сборки аккумуляторов.
С 2021 года Toyota анонсировала инвестиции на $17 млрд в американские производственные мощности, связанные с электрификацией транспорта.
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