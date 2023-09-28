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Внешняя политика 28.09.2023 14:26

МИД Азербайджана: мы понимаем, как больно Армении видеть, что сепаратистский режим в Карабахе исчезает на ее глазах

Министерство иностранных дел Армении вводит в заблуждение международное сообщество относительно Второй Карабахской войны осенью 2020 года и проведенных со стороны Баку мероприятий после нее, считают в МИД Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем заявление министерства иностранных дел Армении от 27 сентября 2023 года, которое вводит в заблуждение международное сообщество относительно 44-дневной войны (осенью 2020 года – ИФ) и проведенных мероприятий после», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В Баку полагают, что в этом заявлении МИД Армении распространяет ложные нарративы, «отрицая свою ответственность за военную агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, массовые убийства и преступления против человечности, совершенных против Азербайджана».

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что (в 2020 году – ИФ) «Азербайджан вел справедливую войну против Армении, боровшись за избавление от оккупации, а антитеррористические мероприятия Азербайджана в сентябре 2023 года свели на нет угрозу, исходившую от армянских вооруженных формирований, дислоцированных в Азербайджане в нарушение всех норм и принципов международного права».

Там заметили, что «Азербайджан никогда не брал на прицел мирных армян в отличие от самой Армении».

В министерстве заявили, что Ереван торпедировал все усилия по установлению мира не только в течение 30 лет оккупации, но и в постконфликтный период».

В Баку считают, что распространение МИД Армении информации о том, что якобы идет «этническая чистка» местных армян (Карабаха – ИФ), «хотя 21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что прямой угрозы гражданскому населению нет», демонстрирует непоследовательность и лживость политики Еревана.

В ведомстве подчеркнули, что Баку «не имеет никакого отношения к решению местных армян Карабахского региона Азербайджана переехать в Армению или любую другую страну», отметив готовность создать для этих людей условия для лучшей жизни, нежели той, которой они жили, будучи заложниками военной хунты, созданной Арменией». Азербайджан полон решимости реинтегрировать армян региона в азербайджанское общество, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

«Мы понимаем, как больно Армении видеть, как сепаратистский режим, созданный на территориях Азербайджана, рушится и исчезает на ее глазах, но сейчас им было бы лучше сосредоточиться на построении мира и доверия с Азербайджаном, основанных на уважении суверенитета и территориальной целостности как в словах, так и на деле», - заявили также в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ


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