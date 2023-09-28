Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Зангиланском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии ряда объектов в Зангиланском районе, сообщает сайт главы государства. В частности, Алиев принял участие в открытии Конгресс-центра и ГЭС «Джахангирбейли». Б.Рустамбеков

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