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Карабах 28.09.2023 15:06

Алиев заложил фундамент еще трех жилых комплексов в Зангилане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в рамках посещения Зангиланского района заложил фундамент еще трех жилых комплексов в городе Зангилан.

Как сообщает сайт главы государства, Алиев в частности, заложил фундамент жилых комплексов №2, №3 и №4, детского сада на 160 мест.

Кроме этого, глава государства ознакомился с работами, проделанными в городской мечети Зангилана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГИЛАН, ФУНДАМЕНТ


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