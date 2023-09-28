Алиев заложил фундамент еще трех жилых комплексов в Зангилане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в рамках посещения Зангиланского района заложил фундамент еще трех жилых комплексов в городе Зангилан.
Как сообщает сайт главы государства, Алиев в частности, заложил фундамент жилых комплексов №2, №3 и №4, детского сада на 160 мест.
Кроме этого, глава государства ознакомился с работами, проделанными в городской мечети Зангилана.
Х.Насирзаде
АЖД и ЕБРР обсудили сотрудничество в модернизации железнодорожной инфраструктуры Азербайджана
Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт газа в Турцию на 17,5%
Варданян обвиняется в финансировании терроризма и незаконном пересечении границ Азербайджана – СГБ
Около 25 человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане
Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Столтенберг обсудил с Зеленским в Киеве дальнейшие шаги стран НАТО по военной поддержке Украины
Премьер Грузии обещал не допустить дестабилизации и хаоса в стране после заявления спецслужб о планах переворота
Генсек НАТО заявил, что страны альянса продолжат поставлять боеприпасы Украине
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС