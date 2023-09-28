Алиев заложил фундамент еще трех жилых комплексов в Зангилане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в рамках посещения Зангиланского района заложил фундамент еще трех жилых комплексов в городе Зангилан. Как сообщает сайт главы государства, Алиев в частности, заложил фундамент жилых комплексов №2, №3 и №4, детского сада на 160 мест. Кроме этого, глава государства ознакомился с работами, проделанными в городской мечети Зангилана. Х.Насирзаде

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