В селе Зангилан построят инфраструктуру для проживания свыше 1,6 тыс.человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг заложил фундамент села Зангилан Зангиланского района, которое будет рассчитано на 1,631 тыс.человека.

Как сообщает сайт главы государства, общая площадь села составит 111,3 га.





В селе планируется построить 306 частных домов и 102 квартиры в 2-3-этажных блочных домах. На первом этапе будет построено 127 частных домов для переселения 489 жителей в село Зангилан.





Кроме этого, в селе также планируется построить школу, детский сад, административное здание, клубно-общественный центр и многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный центр, медицинский центр, церемониальный зал и гостевой дом. В селе будут созданы все условия для трудоустройства населения.





Вместе с тем, в селе будут построены средняя школа на 294 места и два детских сада на 60 и 40 мест.





Данное село, входящее в административный район Зангилана, расположено в 3,1 км от центра города, на берегу Охчучай, в равнинной местности на дороге Зангилан-Миндживан. По генплану село Зангилан проектировалось совместно с селами Ичери Мушлан и Меликли.





Х.Насирзаде