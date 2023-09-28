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Дальнее зарубежье 28.09.2023 16:32

Столтенберг обсудил с Зеленским в Киеве дальнейшие шаги стран НАТО по военной поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в четверг с необъявленным визитом в Киев, сообщил, что провел с президентом Владимиром Зеленским переговоры о дальнейших мерах военной поддержки Украины.

"Мы говорили о дальнейших важных шагах по поддержке союзниками Украины", - заявил Столтенберг в Киеве на совместной с Зеленским пресс-конференции, трансляцию которой вел сайт НАТО.

По словам генсека, с начала СВО на Украине страны альянса предоставили военную помощь Киеву более чем на 100 млрд евро. Половина этих средств приходится на США, другая половина - на Канаду и европейских союзников по НАТО.

Он приветствовал планы США и Украины совместно производить вооружения, в том числе для ПВО.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ОБОРОНА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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