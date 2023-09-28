Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию по Дружбе - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности увеличить объемы поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Одним из наших приоритетов является дальнейшее развитие кооперации в энергетической сфере. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям с начала года Казахстан через магистральный нефтепровод "Дружба" отправил в Германию 500 тыс. тонн нефти. По просьбе германских друзей мной подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок нефти и придать им долгосрочный характер" - сказал Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, его цитирует ряд СМИ.

Президент Казахстана прибыл в четверг с официальным визитом в Германию, где проводит переговоры с германскими властями, а также будет участвовать во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Как сообщалось, 27 сентября в рамках визита в Казахстан президента ПАО "Транснефть" был подписан договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию России на 2024 год и обновленный меморандум о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и АО "КазТрансОйл".

Казахстанское сырье по системе "Транснефти" транспортируется по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, так как Европа стремится снизить зависимость от российской нефти.

Ранее ежегодный транзит казахстанской нефти через РФ составлял около 15 млн тонн. С февраля текущего года Казахстан начал поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". Планы на текущий год предусматривают не менее 890 тыс. тонн нефти. В 2024 году Казахстан планирует транспортировать в ФРГ по нефтепроводу "Дружба" 1,2 млн тонн нефти.