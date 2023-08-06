Казахстан планирует поставить в Германию по нефтепроводу «Дружба» в августе 100 тыс. тонн нефти

Казахстан запланировал в августе текущего года поставить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 100 тыс. тонн нефти, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
"На август текущего года предусмотрена транспортировка нефти в направлении ПСН "Самара" для дальнейшей её поставки по направлению "Адамова застава"" (Германия) из ресурсов компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." в количестве 100 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана в воскресенье.
По данным министерства, "в период с 3 по 5 августа 2023 года на нефтеперекачивающую станцию "Большой Чаган" была принята нефть в количестве 11,6 тыс. тонн, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа".
"Транспортировку по направлению ПСН "Самара" планируется осуществить в период с 25 по 29 августа текущего года, поставка по направлению ПСН "Адамова застава" ожидается на последние дни августа 2023 года, ориентировочно в период с 28 по 30 августа", - проинформировали в министерстве.
Ранее ряд СМИ сообщили, что одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была отключена в воскресенье из-за утечки на участке в Польше. Вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений.
По состоянию на начало июля Казахстан транспортировал в Германию 290 тыс. тонн нефти. На 2023 год у казахстанской компании "КазТрансОйл" (КТО) имеется квота от российской "Транснефти" на транспортировку 1,2 млн тонн казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". Первая партия была отгружена в Германию в феврале 2023 года.
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