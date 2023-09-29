Казахстан планирует увеличить экспорт IT-продуктов и услуг до $1 млрд - Токаев

Казахстан намерен увеличить экспорт IT-продуктов и услуг до $1 млрд, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что усилия Казахстана по цифровой трансформации получили мировое признание. ООН включила казахстанскую систему электронного правительства в список ТОП-30.

"Мы планируем увеличить экспорт IT-продуктов и услуг до $1 млрд и укрепить наш человеческий капитал, подготовив к 2025 году 100 тысяч конкурентоспособных на глобальном уровне IT-специалистов", - сказал Токаев, выступая на "круглом столе" деловых кругов Казахстана и Германии, который прошел в Берлине под эгидой Восточного комитета германской экономики.

Президент заверил, что республика открыта для различных видов сотрудничества с немецкими партнерами, "включая запуск проектов в области НИОКР, стартапов, образования, связи и других актуальных сферах".

Он также считает актуальными сферами для сотрудничества двух стран развитие человеческого капитала и привлечение инвестиций. В области человеческого капитала уже было инициировано создание казахстанско-германского инженерного института при Каспийском государственном университете и казахстанско-германского института науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете.

Было отмечено, что в части привлечения инвестиций, Казахстан предоставляет все возможности для иностранных инвесторов через платформу международного финансового центра "Астана".

Токаев пригласил германских бизнесменов активно участвовать в реализации проектов, направленных на диверсификацию экономики Казахстана, открытие новых производств и внедрение передовых немецких технологий.

Восточный комитет германской экономики представляет собой региональную инициативу ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Восточный комитет поддерживается шестью ведущими союзами немецкой экономики и насчитывает около 400 компаний-членов.