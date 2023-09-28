Скончался актер, сыгравший роль профессора Дамблдора

В Великобритании скончался ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, прославившийся благодаря роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, сообщают британские СМИ со ссылкой на семью знаменитости.

"Майкл умер в больнице, рядом с ним находились его жена Энн и сын Фергюс", - говорится в заявлении семьи.

Гэмбон ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он попал в больницу с пневмонией.

Он родился в Ирландии, но затем его семья переехала в Лондон. Актерскую карьеру он начал в 1960-е годы. Он увлекался антикварными часами, оружием и автомобилями.

Всемирную славу ему принесла роль профессора Дамблдора, который был директором школы "Хогвартс", в фильмах о Гарри Поттере.