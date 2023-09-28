Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7858 RUR   0.0175 GBR   2.0639 TRY   0.0622

Цена на нефть

27.09 $/bbl +/- WTI 93.68 +3.29 Brent 96.55 +2.59

Культура 28.09.2023 18:47

Скончался актер, сыгравший роль профессора Дамблдора

В Великобритании скончался ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, прославившийся благодаря роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, сообщают британские СМИ со ссылкой на семью знаменитости.

"Майкл умер в больнице, рядом с ним находились его жена Энн и сын Фергюс", - говорится в заявлении семьи.

Гэмбон ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он попал в больницу с пневмонией.

Он родился в Ирландии, но затем его семья переехала в Лондон. Актерскую карьеру он начал в 1960-е годы. Он увлекался антикварными часами, оружием и автомобилями.

Всемирную славу ему принесла роль профессора Дамблдора, который был директором школы "Хогвартс", в фильмах о Гарри Поттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, АКТЕР, КОНЧИНА


Похожие новости


Умер британский актер Шон Коннери Британскому актеру Стивену Фраю сделали операцию для излечения от рака Британский актер Питер Вон, сыгравший в "Игре престолов", скончался в возрасте 93 лет

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az