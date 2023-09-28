Американский астронавт вернулся в США после рекордной космической миссии - NASA

Американский астронавт Франциско Рубио, который в среду вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС) на российском корабле "Союз МС-23", прибыл в США из Казахстана, сообщает Космический центр имени Линдона Джонсона.
"Он дома! Астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулся в Хьюстон сегодня утром", - говорится в сообщении центра в соцсети X (бывшая Twitter).
Астронавта встретили семья и друзья, в том числе астронавт Марк Ванде Хай, чей рекорд по продолжительности одного полёта среди американских астронавтов побил Рубио в рамках своей миссии.
Рубио, а также российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, вернулись на Землю с МКС на корабле "Союз МС-23" в среду, его спускаемый аппарат приземлился в 15:17 в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Впоследствии экипаж был доставлен на вертолётах в Караганду, откуда россияне вылетели в подмосковный Звёздный городок, а Рубио в Хьюстон.
Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года. В связи с повреждением метеороидом радиатора корабля, миссию экипажа на МКС продлили до 27 сентября 2023 года. Экипаж вернулся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены повреждённого "Союза МС-22".
Экипаж провел в космосе 370 суток 21 час 22 минуты, что стало самым длительным полетом по программе МКС.
На станции остался экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О`Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
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