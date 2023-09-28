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Происшествия 28.09.2023 22:01

В Роттердаме два человека погибли в результате стрельбы в медицинском центре

В результате стрельбы в медицинском центре Университета имени Эразма Роттердамского погибли как минимум два человека, сообщает в четверг BBC со ссылкой на нидерландскую полицию.

Возраст погибших 39 лет и 42 года. Также 14-летняя дочка одного из погибших получила ранения и находится в тяжелом состоянии. О других пострадавших пока не сообщается.

Ранее поступали данные о нескольких погибших, однако точное число не приводилось.

В полиции также заявили, что мотив стрелка пока не установлен. Подозреваемый задержан: он является студентом университета, в котором произошла стрельба.

По данным городского управления полиции, около 14:00 по местному времени (15:00 мск) мужчина открыл огонь в жилом доме, а затем - в медицинском центре.

Позже в СМИ появилось видео, на котором видно, как стрелка в наручниках выводят из здания медцентра.

Университетский медицинский центр Erasmus MC является крупнейшим в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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