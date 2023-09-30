Разработчик видеоигр Epic Games сократит 16% персонала

Американская компания Epic Games Inc., разработчик популярной игры Fortnite, планирует сократить 16% сотрудников, или 830 человек, в рамках оптимизации расходов, сообщает MarketWatch.

Предыдущие усилия разработчика по улучшению финансового положения, в частности сокращение затрат на маркетинг, не принесли ожидаемого результата.

"Мы пришли к выводу, что увольнения - это единственный выход", - заявил глава Epic Games Тим Суини, добавив, что в течение длительного времени компания тратила на развитие своих продуктов гораздо больше средств, чем зарабатывала.

Разработчик также сообщил о намерении продать приобретенную в прошлом году музыкальную интернет-платформу Bandcamp.

В настоящее время компания продолжает начавшийся в 2020 году дорогостоящий судебный процесс против Apple Inc.. По мнению разработчика видеоигр, App Store незаконно получает сотни миллионов долларов, взимая обременительную комиссию в размере 30% со всех покупок, совершаемых пользователями в приложении Fortnite, и препятствуя выбору альтернативных способов оплаты.