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Это интересно 30.09.2023 02:22

Разработчик видеоигр Epic Games сократит 16% персонала

Американская компания Epic Games Inc., разработчик популярной игры Fortnite, планирует сократить 16% сотрудников, или 830 человек, в рамках оптимизации расходов, сообщает MarketWatch.

Предыдущие усилия разработчика по улучшению финансового положения, в частности сокращение затрат на маркетинг, не принесли ожидаемого результата.

"Мы пришли к выводу, что увольнения - это единственный выход", - заявил глава Epic Games Тим Суини, добавив, что в течение длительного времени компания тратила на развитие своих продуктов гораздо больше средств, чем зарабатывала.

Разработчик также сообщил о намерении продать приобретенную в прошлом году музыкальную интернет-платформу Bandcamp.

В настоящее время компания продолжает начавшийся в 2020 году дорогостоящий судебный процесс против Apple Inc.. По мнению разработчика видеоигр, App Store незаконно получает сотни миллионов долларов, взимая обременительную комиссию в размере 30% со всех покупок, совершаемых пользователями в приложении Fortnite, и препятствуя выбору альтернативных способов оплаты.

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Тэги: США, ИГРЫ, РАЗРАБОТЧИК, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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