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Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 91,71 -1,97 Brent 95.38 -1.17

ТЭК 29.09.2023 20:51

Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $95,2 за баррель

Нефтяной рынок вновь перешел к снижению на торгах в пятницу, однако завершает в плюсе четвертый месяц подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $95,23 за баррель, что на $0,15 (0,16%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Более активно торгуемые декабрьские контракты подешевели на $0,77 (0,83%) - до $92,33 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,94 (1,02%), до $90,77 за баррель.

В сентябре Brent подорожала на 8%, WTI - более чем на 10%.

Главным драйвером роста цен на нефть эксперты называют решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи до конца текущего года, отмечает Market Watch.

"Предложение нефти на рынке ограничено в связи с сокращением производства Саудовской Аравией и Россией, а также решением РФ ограничить экспорт некоторых видов нефтепродуктов", - говорится в обзоре Commerzbank.

"В то же время спрос на нефть продолжает расти. Все это способствует дефициту на рынке, о чем свидетельствуют сокращающиеся запасы", - отмечают эксперты банка.

Отчет Минэнерго США, опубликованный ранее на этой неделе, показал, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе до минимума с июля 2022 года. При этом аналитики Saxo Bank считают, что запасы в Кушинге близки к минимумам с 2014 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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