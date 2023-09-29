Новый глава Объединенного комитета начальников штабов США обещает заниматься модернизацией армии

Армии США требуется проводить модернизацию и осваивать новые подходы к решению стоящих перед ней задач, заявил в пятницу новый председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун.

"Мы должны проводить модернизацию. Нам нужно осваивать новые концепции, новые подходы", - сказал он после церемонии в Арлингтоне в Вирджинии, на которой его привели к присяге.

Предшественник Брауна на посту главы Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, со своей стороны, заверил, что армия США "готова к действиям".