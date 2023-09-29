Канцлер ФРГ и лидеры стран Центральной Азии обсудили тему санкций

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу переговоры с президентами пяти стран Центральной Азии, по итогам которых лидеры отметили важность сотрудничества в сфере санкционной политики, сообщают европейские СМИ.
"Лидеры отметили важность обмена мнениями по санкционному режиму, а также дальнейших действий, направленных на предотвращение обхода санкций", - говорится в их совместном заявлении.
Европейские СМИ отмечают, что в заявлении не упоминается напрямую Россия.
Канцлер ФРГ в пятницу принял в Берлине лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это первый случай, когда президенты этих пяти стран провели совместные переговоры с главой страны-члена ЕС.
Ранее в сентябре в Нью-Йорке впервые прошли переговоры президента США Джо Байдена с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На них главы государств обсудили, в том числе тему энергетической безопасности.
Алиев принял президента Международной астронавтической федерации
Азербайджан выделяет $1 млн для Программы ООН по населенным пунктам
Новые обращения Армении в суд ООН необоснованны и абсурдны - МИД Азербайджана
Центр поддержки экспорта в январе-сентябре сократил экспорт товаров из Азербайджана на 15%
Великобритания в августе сократила выпуск автомобилей впервые за 7 месяцев - на 9,7%
Потребление природного газа в Латвии в январе-августе снизилось на 10%
Разработчик видеоигр Epic Games сократит 16% персонала
Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами на $835 млн
Страны ЕС в январе-июле экспортировали в Азербайджан фармпродукции примерно на 92 млн евро
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти прошло мероприятие под названием «4SIM TALKS»
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС