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Канцлер ФРГ и лидеры стран Центральной Азии обсудили тему санкций

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу переговоры с президентами пяти стран Центральной Азии, по итогам которых лидеры отметили важность сотрудничества в сфере санкционной политики, сообщают европейские СМИ.

"Лидеры отметили важность обмена мнениями по санкционному режиму, а также дальнейших действий, направленных на предотвращение обхода санкций", - говорится в их совместном заявлении.

Европейские СМИ отмечают, что в заявлении не упоминается напрямую Россия.

Канцлер ФРГ в пятницу принял в Берлине лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это первый случай, когда президенты этих пяти стран провели совместные переговоры с главой страны-члена ЕС.

Ранее в сентябре в Нью-Йорке впервые прошли переговоры президента США Джо Байдена с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На них главы государств обсудили, в том числе тему энергетической безопасности.

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Тэги: ФРГ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ/АЗИЯ, САНКЦИИ


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