ВС Азербайджана уже конфисковали у армянских военных в Карабахе 22 единицы бронетехники

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленную информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.
По состоянию на 18:00 30 сентября, конфисковано следующее оружие: стрелковое - 2585 единиц, гранатометы - 224 ед., пушки и гаубицы - 53 ед., минометы - 63 ед., противотанковое вооружение - 54 ед., вооружение ПВО - 135 ед.
Конфискованная техника: бронетехника - 22 ед., автомобильная - 174 ед., прицепы - 21 ед., вспомогательная - 9 ед.
Боеприпасы: ракеты – 1685 ед., пушечные и гаубичные снаряды - 4956 ед., зенитно-артиллерийские снаряды - 2627 ед., минометные снаряды - 12305 ед., гранаты – 5419 ед., ручные гранаты - 3036 ед., патроны - 1 млн 976 тыс. 68 ед., другие боеприпасы – 5 751 ед.
По конфискованным приборам ситуация следующая: оптические - 280 ед., другие - 37 ед., по снаряжению: средства индивидуальной экипировки - 997 ед., установки для различных видов оружия - 15 ед., другие - 2260 ед.
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