Манат подорожал к евро и рублю, подешевел к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 2 октября ЦБА установил на уровне 1.7968 манат/1EUR (29 сентября - 1.7985 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 2 октября установил на уровне 0.0173/1RUB (29 сентября - 0.0175/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 2 октября ЦБА установил на уровне 0.062 манат/1TRY (29 сентября - 0.0619 манат/1TRY).
Х.Насирзаде
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