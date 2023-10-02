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Спорт 02.10.2023 16:08

ИВ Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для Дворца спорта

Исполнительная власть (ИВ) Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для строящегося в городе Дворца спорта.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «Rovshan Oguz Qrup» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 16,303 млн манатов.

Срок выполнения работ – до 31 декабря 2023 года.

Р.Керимов

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Тэги: ГЯНДЖА, СПОРТ, ОБОРУДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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