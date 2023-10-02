ИВ Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для Дворца спорта

Исполнительная власть (ИВ) Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для строящегося в городе Дворца спорта. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «Rovshan Oguz Qrup» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 16,303 млн манатов. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2023 года. Р.Керимов

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