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Это интересно 02.10.2023 21:15

Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. в очередной раз стал лидером глобального рейтинга самых дорогих брендов в категории "одежда и аксессуары", говорится в ежегодном исследовании компании Brand Finance.

Nike сохраняет за собой первое место с 2015 года, когда вышел первый отчет по данной категории товаров.

Стоимость бренда, принадлежащего производителю из США, за год снизилась на 5,6% и оценивается в $31,3 млрд.

На второй строчке, как и годом ранее, расположился французский бренд Louis Vuitton, стоимость которого возросла сразу на 12,2%, составив $26,29 млрд.

Третью позицию занял другой люксовый бренд из Франции - Chanel, продемонстрировавший уверенный рост в 27%, до $19,39 млрд, и потеснивший в списке Gucci.

Составители рейтинга особо отметили бренд пуховой одежды Bosideng из Китая, который смог выйти на европейский рынок и хорошо себя зарекомендовать. В этом году Bosideng International активно сотрудничала с известными дизайнерами, в том числе с французским модельером Жан-Полем Готье, а продукция компании появлялась на престижных модных показах.

Несмотря на то, что на данный момент стоимость бренда Bosideng составляет лишь $1,9 млрд (47-е место), в Brand Finance считают его перспективным.

Самый быстрорастущий бренд принадлежит французскому дому моды Celine: за год его стоимость поднялась на 51%, до $2,9 млрд. Авторы отчета связывают столь существенный рост с деятельностью креативного директора Эди Слимана, который пришел в компанию в 2018 году после 16 лет работы в Christian Dior и Yves Saint Laurent.

За исключением самых крупных брендов, производители продукции класса "люкс" в последнее время сталкиваются с некоторыми сложностями, что обусловлено, среди прочего, ростом популярности спортивной одежды, отмечают авторы исследования.

Такие гиганты "быстрой моды", как H&M и Zara, также испытывают трудности: с момента выхода предыдущего рейтинга стоимость этих брендов упала на 26% и 15% соответственно.

Ослабление их позиций связано с непрозрачной политикой в вопросах экологии, сообщается в отчете. Так, было установлено, что серия одежды Conscious Collection от H&M, которая позиционируется как экологичная и созданная с использованием переработанных отходов, в действительности содержит еще больше синтетических материалов, чем товары из традиционных коллекций бренда.

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Тэги: МИР, ОДЕЖДА, БРЕНДЫ, СТОИМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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