США хотят перехода ВСУ на стандарты НАТО

Американская администрация желает, чтобы украинские вооруженные силы в полном объеме приняли стандарты НАТО, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на конфиденциальную версию документа госдепаратмента, посвященного долгосрочной стратегии США в отношении Украины.
"Хотя НАТО далека до того, чтобы позволить Украине войти в нее, разработчики американской стратегии часто упоминают цель добиться принятия украинскими военными стандартов альянса", - отмечает издание.
"Согласно одному из важнейших пунктов конфиденциальной версии стратегии, Минобороны Украины должно сформировать профессиональный корпус младших офицеров и военнослужащих сержантского состава - в соответствии с доктриной и принципами НАТО", - продолжает издание.
При этом в Вашингтоне хотят, чтобы даже формат и содержание украинских военных документов "отражали терминологию НАТО".
Вместе с тем США рассчитывают, что у Киева появится "план сопротивления на национальном уровне" в отношении РФ, и что Украина будет самостоятельно производить военное оборудование на собственных оборонных предприятиях; сформирует среду, благотворную для запуска стартапов в оборонной сфере.
Кроме того, США намерены помогать Украине реформировать службы безопасности с целью децентрализовать и сделать более устойчивым к рискам процесс выполнения этими ведомствами различных задач, а также снизить возможности для коррупции.
"Американская стратегия должна гарантировать, что Украина не только сохранит ориентацию на Запад, но и будет развивать особые отношения с США", - также информирует Politico.
В частности, американские власти рассчитывают добиться подобного характера отношений за счет помощи Минобразованию Украины в улучшении условий изучения английского языка в стране.
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