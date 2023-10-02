Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7968 RUR   0.0173 GBR   2.072 TRY   0.062

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 90.79 -0.92 Brent 92.20 -0.90

Дальнее зарубежье 02.10.2023 22:50

США хотят перехода ВСУ на стандарты НАТО

Американская администрация желает, чтобы украинские вооруженные силы в полном объеме приняли стандарты НАТО, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на конфиденциальную версию документа госдепаратмента, посвященного долгосрочной стратегии США в отношении Украины.

"Хотя НАТО далека до того, чтобы позволить Украине войти в нее, разработчики американской стратегии часто упоминают цель добиться принятия украинскими военными стандартов альянса", - отмечает издание.

"Согласно одному из важнейших пунктов конфиденциальной версии стратегии, Минобороны Украины должно сформировать профессиональный корпус младших офицеров и военнослужащих сержантского состава - в соответствии с доктриной и принципами НАТО", - продолжает издание.

При этом в Вашингтоне хотят, чтобы даже формат и содержание украинских военных документов "отражали терминологию НАТО".

Вместе с тем США рассчитывают, что у Киева появится "план сопротивления на национальном уровне" в отношении РФ, и что Украина будет самостоятельно производить военное оборудование на собственных оборонных предприятиях; сформирует среду, благотворную для запуска стартапов в оборонной сфере.

Кроме того, США намерены помогать Украине реформировать службы безопасности с целью децентрализовать и сделать более устойчивым к рискам процесс выполнения этими ведомствами различных задач, а также снизить возможности для коррупции.

"Американская стратегия должна гарантировать, что Украина не только сохранит ориентацию на Запад, но и будет развивать особые отношения с США", - также информирует Politico.

В частности, американские власти рассчитывают добиться подобного характера отношений за счет помощи Минобразованию Украины в улучшении условий изучения английского языка в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, НАТО, СТАНДАРТЫ


Похожие новости


США имеют средства для срочной помощи Украине, но не для долгосрочной поддержки Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине в понедельник Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины Американский сенатор требует исключить помощь Украине из временного бюджета Большинство кандидатов-республиканцев на пост президента США поддержали продолжение помощи Украине Белый дом рассчитывает, что поставки Киеву танков Abrams повысят наступательные возможности ВСУ Прекращение финансирования работы правительства может сказаться на помощи Украине - Белый дом Первая партия американских танков М1 Abrams прибыла в Украину Байден пообещал Зеленскому поставку Украине небольшого числа ракет ATACMS Конгресс США поддержит выделение средств для дополнительной поддержки Украины, считает Байден

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az