США имеют средства для срочной помощи Украине, но не для долгосрочной поддержки

Администрация США на фоне сложностей с принятием нового бюджета все еще располагает средствами для срочной военной помощи Украине, однако они не рассчитаны на долгий срок, заявила в понедельник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У нас достаточно средств, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя - на какое-то время, (...) но это не долгосрочный вариант действий", - сказала она на брифинге.

При этом представитель Белого дома уточнила, что точную информацию об объеме средств, направляемых через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) из американских арсеналов, может предоставить Пентагон.

Также она сказала, что администрация США вскоре выделит очередной пакет помощи Украине.