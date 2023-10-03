Сунак на фоне падения своей популярности не считает нужным проводить досрочные выборы в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что королевству сейчас не нужны внеочередные парламентские выборы, при этом уровень его популярности у британцев продолжает падать на фоне связанных с климатом решений, сообщает во вторник Sky News.
"Это не то, чего хочет страна", - заявил Сунак в интервью Sky News, говоря о возможных парламентских выборах.
Сунак отметил, что не боится выборов, а просто сконцентрирован на своей работе. Он также выразил уверенность в том, что после следующих выборов сохранит пост премьер-министра.
По его словам, сейчас британский народ хочет, чтобы политики меняли их жизнь в лучшую сторону.
При этом, согласно данным портала YouGov на 25 сентября, всего 16% опрошенных одобряют работу правительства, тогда как 65% выражают свое неудовольствие.
Также после объявления о том, что Великобритания отложит введение запрета на продажу новых автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях на пять лет, до 2035 года, неудовлетворение премьер-министром достигло рекордного уровня. По данным проведенного YouGov 21-22 сентября опроса, 68% британцев недовольны Сунаком, положительно его оценили всего 23% опрошенных.
Ожидается, что следующие парламентские выборы в Великобритании пройдут в конце 2024 - начале 2025 года.
До Сунака пост премьера около двух месяцев занимала Лиз Трасс, однако ей быстро пришлось уйти в отставку из-за недовольства в политических кругах работой ее правительства в экономической и финансовой сферах. После этого тори объявили о внутрипартийных выборах, и Сунак оказался единственным кандидатом, который смог набрать необходимое количество голосов для участия в них, и автоматически стал третьим за год премьер-министром Великобритании.
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