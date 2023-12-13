Популярность Сунака опустилась до рекордно низкого уровня

Уровень поддержки британского премьер-министра Риши Сунака опустился до рекордно низкого уровня на фоне не утихающих споров по поводу одобрения Палатой общин законопроекта о высылке мигрантов в Руанду, свидетельствует опрос YouGov.

По данным опроса, опубликованным в среду, положительно деятельность Сунака оценивает всего 21% респондентов, тогда как 70% отзываются о его работе негативно. Оставшиеся 9% не смогли ответить на вопрос. Таким образом его "рейтинг благоприятности", который является разницей между положительными и отрицательными оценками, составляет -49 - рекордно низкий для Сунака и близкий к тому, при котором бывший премьер-министр Борис Джонсон ушел в отставку (-46).

"Рейтинг благоприятности" Консервативной партии также составили -49 благодаря 20% опрошенных, которые положительно высказались о деятельности партии, и 69%, которые высказались отрицательно (остальные затруднились ответить).

При этом Лейбористская партия и ее лидер Кир Стармер, рейтинг которых также немного снизился, все же показывают более высокие результаты, нежели правящая партия. "Рейтинг благоприятности" Стармера составляет -22 (32% относятся положительно, 54% - отрицательно), а рейтинг партии - -14 (37% - положительно, 51% - отрицательно).

Таким образом никто из политиков и партий, фигурировавших в опросе, не получил однозначно положительный "рейтинг благоприятности".

Опрос YouGov, в котором принял участие 2001 британец, проводился 11-12 декабря.

Очередное падение популярности Сунака и его партии связывают с законопроектом о высылке нелегальных иммигрантов в Руанду, который во вторник поддержала во втором чтении Палата общин Великобритании. Документ признает и закрепит в законодательстве Великобритании, что Руанда является безопасной страной для отправки туда лиц, ищущих убежища на британской территории. После этого прекратится отмена рейсов в Руанду по юридическим причинам.