Премьер Великобритании в четверг посетит Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет в Израиль в четверг утром в рамках двухдневной поездки в регион, сообщили на Даунинг-стрит.

Сунак встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом, а затем отправится в ряд других столиц региона.

Израильская газета Haaretz отмечает, что визит Сунака стал возможен благодаря заверению израильских властей, что они разрешат доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

В свою очередь, газета Politico сообщила, что министр иностранных дел Джеймс Клеверли в ходе своей трехдневной поездки в регион предпримет собственные дипломатические усилия, чтобы остановить расширение конфликта. Согласно заявлению МИД Великобритании, он намерен встретиться с лидерами Египта, Турции и Катара.