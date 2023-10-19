Премьер Великобритании в четверг посетит Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет в Израиль в четверг утром в рамках двухдневной поездки в регион, сообщили на Даунинг-стрит.
Сунак встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом, а затем отправится в ряд других столиц региона.
Израильская газета Haaretz отмечает, что визит Сунака стал возможен благодаря заверению израильских властей, что они разрешат доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
В свою очередь, газета Politico сообщила, что министр иностранных дел Джеймс Клеверли в ходе своей трехдневной поездки в регион предпримет собственные дипломатические усилия, чтобы остановить расширение конфликта. Согласно заявлению МИД Великобритании, он намерен встретиться с лидерами Египта, Турции и Катара.
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