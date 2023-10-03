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Цена на нефть

02.10 $/bbl +/- WTI 88.82 -1.97 Brent 90.71 -1.49

ТЭК 03.10.2023 19:28

Brent дешевеет, цена WTI колеблется между ростом и снижением

Нефть Brent дешевеет на торгах во вторник, цена WTI колеблется между ростом и снижением.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $90,41 за баррель, что на $0,3 (0,33%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,02 (0,02%), до $88,84 за баррель.

Недавнее ралли на нефтяном рынке, обусловленное опасениями нехватки предложения в связи с добровольным ограничением добычи Саудовской Аравией, привело к подъему стоимости WTI выше $95 за баррель впервые с августа 2022 года. Эксперты в связи с этим предупреждали о возможной коррекции на рынке, отмечает Market Watch.

В понедельник Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 2,2%.

"Спад на рынке не имеет ничего общего с фундаментальными показателями, а связан лишь с ростом доходностей US Treasuries и укреплением доллара США, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Я по-прежнему вижу потенциал для дальнейшего повышения цен. С точки зрения фундаментальных факторов, такой прогноз выглядит конструктивным".

Доходности американских гособлигаций продолжают подниматься во вторник на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимет ставку еще раз в этом году и будет удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени. Процентная ставка 30-летних US Treasuries увеличилась до максимума с 2007 года, 10-летних бумаг - обновила 16-летний максимум.

Повышение ставок означает рост расходов бизнеса на хранение и транспортировку нефти, а также снижает привлекательность инвестиций в нефтяной рынок, не приносящих процентного дохода.

Внимание инвесторов направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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