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Инфраструктура и тендеры 04.10.2023 12:21

Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства школы на 960 мест в Зангилане

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана отбирает компанию для строительства школы на 960 ученических мест в Зангилане (Восточно-Зангезурский экономический район).

Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 2,5 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99412) 465-73-48, контактное лицо – Салахова Нурана-Гюльгюн. E-mail: esasli.tikinti@mail.ru.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 20 ноября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 21 ноября в 11:00.

Стоимость предмета тендера оценивается на сумму более чем в $3 млн.

Р.Керимов

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Тэги: ЗАНГИЛАН, СТРОИТЕЛЬСТВО, ШКОЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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