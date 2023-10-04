Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства школы на 960 мест в Зангилане

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана отбирает компанию для строительства школы на 960 ученических мест в Зангилане (Восточно-Зангезурский экономический район). Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 2,5 тыс. манатов. Телефон для справок: (+99412) 465-73-48, контактное лицо – Салахова Нурана-Гюльгюн. E-mail: esasli.tikinti@mail.ru. Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 20 ноября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 21 ноября в 11:00. Стоимость предмета тендера оценивается на сумму более чем в $3 млн. Р.Керимов

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