Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства школы на 960 мест в Зангилане

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана отбирает компанию для строительства школы на 960 ученических мест в Зангилане (Восточно-Зангезурский экономический район).
Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера.
Стоимость участия в тендере – 2,5 тыс. манатов.
Телефон для справок: (+99412) 465-73-48, контактное лицо – Салахова Нурана-Гюльгюн. E-mail: esasli.tikinti@mail.ru.
Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 20 ноября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 21 ноября в 11:00.
Стоимость предмета тендера оценивается на сумму более чем в $3 млн.
Р.Керимов
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