В Баку видят большой потенциал для сотрудничества в энергетике с ШОС – Шахбазов

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отмечает наличие значительного потенциала для сотрудничества со странами-членами ШОС в энергетике.

Шахбазов в среду выступил в онлайн-формате в первом Энергетическом форуме ШОС, который проходит в Казахстане.

Министр, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в своем выступлении указал на большие возможности для многостороннего сотрудничества со странами ШОС, «занимающими влиятельное положение в глобальной структуре производства и потребления энергии», в энергетическом секторе, включающем богатые месторождения нефти и газа, потенциал «зеленой» энергии, важные глобальные энергокоридоры, экспортную инфраструктуру.

«Азербайджан, являющийся партнером по диалогу с ШОС, придает большое значение развитию отношений с Организацией. (…) С полным восстановлением Азербайджаном суверенитета, в регионе наступил новый период, устранивший препятствия, мешавшие процессу большого развития, и обеспечивший мир. Благодаря использованию энергетического, транспортного и логистического потенциала региона, созданы широкие возможности для сотрудничества», - подчеркнул Шахбазов.

При этом он отметил, что со странами ШОС уже налажено сотрудничество как в сфере ископаемых энергоресурсов, так и в области возобновляемых источников энергии. В частности, Шахбазов указал на договоренности Азербайджана с Китаем по реализации в сфере «зеленой» энергии проектов мощностью 2 ГВт, на поставки сжиженного природного газа в Пакистан посредством компании «SOCAR Trading», на углубление двухстороннего сотрудничества с Узбекистаном в области энергетики, а также на договоренности между SOCAR и «Узбекнефтгаз» по участию в нефтегазовых проектах в двух странах и реализацию «Дорожной карты» на 2023-2025гг в сфере энергетики.

Касаясь экономического взаимодействия с ШОС, министр подчеркнул, что товарооборот Азербайджана со странами-членами организации в 2022 году вырос на 45,8% и превысил $9 млрд. На страны ШОС пришлось 17% товарооборота Азербайджана в минувшем году. «Страны-члены ШОС до сих пор инвестировали в экономику Азербайджана свыше $12 млрд. Азербайджан в свою очередь, инвестировал в экономику этих стран $3,2 млрд», - добавил Шахбазов.

Форум проводится в рамках мероприятия «Энергетическая неделя Казахстана-2023/XV Евразийский форум KAZENERGY» и посвящен стратегическим подходам к развитию энергетического партнёрства стран государств-членов Организации с учётом глобальных вызовов.

Н.Аббасова