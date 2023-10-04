Парламент Молдовы запретил участие в выборах лидерам бывшей партии «Шор»

Парламент Молдовы принял закон, запрещающий баллотироваться на выборные должности лидерам бывшей партии "Шор", признанной неконституционной.
Закон, предусматривающий соответствующие поправки в кодекс о выборах, утром в среду был принят в первом чтении, во второй половине дня - в финальном чтении. Быстрое принятие закона связано с тем, что 6 октября стартует кампания по выборам в местные органы власти, которые назначены на 5 ноября.
Права быть избранными в течение трех лет лишаются подозреваемые или обвиняемые в преступлениях, которые стали причиной признания партии неконституционной, отстранены от выборов из-за непрозрачного финансирования избирательной кампании, виновные в совершении действий, которые привели к международным санкциям для этих лиц.
В течение трех дней генеральный инспекторат полиции, национальный центр борьбы с коррупцией и СИБ должны представить ЦИК необходимые данные. Затем ЦИК должен составить список лиц, которые попадают под положения новых поправок.
Накануне Конституционный суд Молдовы признал неконституционной поправку в избирательный кодекс, согласно которой вводился запрет участия в выборах для всех членов руководства и избранных лиц от партий, признанных неконституционными (партия "Шор" признана таковой 19 июня 2023 г.).
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