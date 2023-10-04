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ТЭК 04.10.2023 19:58

Запуску нефтепровода Киркук - Джейхан препятствует отсутствие соглашений с Багдадом и региональным правительством иракского Курдистана - СМИ

Нефтепровод Киркук - Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, несмотря на заявления турецкого правительства, не возобновит работу, пока не будет заключен ряд соглашений между Багдадом, региональным правительством иракского Курдистана и нефтяными компаниями, сообщило издание Iraq Oil Report (IOR) со ссылкой на источники во властных кругах Ирака и КРГ (региональное правительство иракского Курдистана).

Ранее в понедельник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в ходе конференции Adipec сообщил, что нефтепровод между Ираком и Турцией будет запущен на этой неделе. Потенциальный объем поставок нефти составит 0,5 млн б/с.

Однако, по данным IOR, "зеленый свет" от Анкары - лишь одно из многих условий для возобновления работы нефтепровода.

"Необходимы различные соглашения с участием регионального правительства Курдистана, нефтяных компаний, которые работают по контрактам с КРГ, федеральных властей Ирака, которые теперь имеют исключительное право продавать нефть через иракско-турецкий трубопровод, и покупателей нефти", - пишет издание.

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Тэги: ИРАК, ТУРЦИЯ, НЕФТЕПРОВОД


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