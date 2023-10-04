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Дальнее зарубежье 04.10.2023 21:18

Страны ЕС преодолели разногласия по проекту регламента о миграционных кризисах

Совет ЕС объявил в среду, что постпреды государств-членов достигли соглашения по проекту регламента о кризисных миграционных ситуациях.

"Сегодня мы добились огромного шага вперед по важнейшему вопросу для будущего ЕС. Благодаря сегодняшней договоренности мы теперь в лучшем положении для достижения соглашения к концу этого семестра с Европейским парламентом по всему пакту о предоставлении убежища и миграции", - заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Европейские СМИ в своих комментариях подчеркивают, что государства-члены сумели договориться по столь важному вопросу до неформального саммита ЕС в Гранаде 6 октября, который будет обсуждать совершенствование миграционной политики.

Новый регламент направлен на то, чтобы организовывать "единый европейский ответ" в случае массового притока мигрантов в одно из государств ЕС, как это происходило во время миграционного кризиса 2015-2016 годов. В частности, будущий закон должен позволить продлевать срок задержания мигрантов на внешних границах союза, ускорять и упрощать процедуры рассмотрения заявлений на убежище.

Теперь предстоит согласование этого проекта с Европейским парламентом. Данный текст - завершающая часть "Пакта об убежище и миграции" Евросоюза. Соглашение по нему долго наталкивалось на возражения гуманитарного характера со стороны Германии. Но когда с Берлином был достигнут компромисс, свое несогласие выразила Италия.

По сообщению ссылающейся на дипломатические источники газеты Le Figaro, сопротивление Рима было связано с ролью неправительственных организаций в спасении мигрантов. При этом Италия критиковала Германию за финансирование нескольких НПО, оказывающих помощь мигрантам в Средиземном море. Глава итальянского правительства Джорджа Мелони требовала, чтобы эти НПО высаживали мигрантов в странах, под флагом которых ходят их суда.

В конце концов, было найдено согласие по формулировке, позволившей и Италии, и Германии присоединиться к тексту. По данным Le Figaro, Австрия, Словакия и Чехия воздержались при голосовании, Венгрия и Польша голосовали против.

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Тэги: ЕС, МИГРАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТ, СОГЛАСОВАНИЕ


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