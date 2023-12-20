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Дальнее зарубежье 20.12.2023 22:59

Совет ЕС и Европарламент предварительно договорились о правилах легальной миграции в Евросоюз

Испанское председательство в Совете ЕС и Европейский парламент (ЕП) достигли в среду предварительного соглашения об обновлении европейского закона, который касается легальной миграции на рынок труда Евросоюза.

"Многие работодатели сталкиваются с напряженной ситуацией на рынке труда. Предложение, о котором мы договорились сегодня, является ответом на ситуацию дефицита, поскольку оно приведет к плавному и предсказуемому процессу подачи гражданами третьих стран заявления на работу и вид на жительство одновременно", - заявила министр социального обеспечения и миграции Испании Эльма Саис.

В коммюнике Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе, объясняется, что обновленные правила упрощают процедуру подачи заявления на получение разрешения на проживание с целью работы на территории государства-члена Евросоюза. По мнению авторов законопроекта, это "даст толчок международному набору талантов". Кроме того, работники из третьих стран получат больше прав, и им будет обеспечено равное обращение по сравнению с работниками из государств ЕС, что "снизит трудовую эксплуатацию".

Государства-члены, отмечается в документе, оставляют за собой последнее слово относительно того, каких и сколько работников из третьих стран они хотят допустить на свой рынок труда.

"Работник третьей страны может подать заявление с территории третьей страны или, согласно соглашению, достигнутому между законодателями (Советом ЕС и Европарламентом - ИФ), из ЕС, если он или она является обладателем действующего вида на жительство. Когда государство-член решает выдать единое разрешение, оно будет служить как разрешением на проживание, так и разрешением на работу", - говорится в коммюнике.

Совет ЕС и ЕП решили, что выдача единого разрешения должна быть произведена в течение трех месяцев после получения заявления. В этот период также входит время, необходимое для проверки ситуации на рынке труда до принятия решения по единому разрешению. Затем государства-члены выдадут необходимую визу для первоначального въезда на свою территорию.

Обладатели единого разрешения будут иметь возможность сменить работодателя при условии уведомления компетентных органов. В случае потери работы работникам третьих стран разрешается оставаться на территории государства-члена, если общий период безработицы не превышает трех месяцев в течение срока действия единого разрешения или шести месяцев после двух лет действия разрешения.

Европейская комиссия предложила 27 апреля 2022 года обновить директиву 2011 года. Это предложение является частью пакета "Компетенция и таланты", который "устраняет недостатки ЕС в отношении легальной миграции и имеет своей целью привлечение опытных работников и талантов, в которых нуждается Европейский союз".

Теперь этот законопроект должны официально принять как Совет ЕС, так и Европарламент, поясняется в сообщении совета.

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Тэги: ЕС, МИГРАЦИЯ, ПРАВИЛА


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