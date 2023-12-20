Совет ЕС и Европарламент договорились о реформе в Евросоюзе системы миграции и предоставления убежища

Совет ЕС и Европейский парламент достигли политического соглашения по реформе системы миграции и предоставления убежища в Евросоюзе, предполагается полный пересмотр правовой базы ЕС в этой сфере.
"ЕС выполняет свое обещание улучшить систему убежища и миграции. Граждане всего ЕС хотят, чтобы их правительства занялись проблемой миграции, и сегодня это большой шаг в этом направлении", - заявил министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес. По его словам, ЕС по-прежнему привержен выявлению "коренных причин миграции", борьбе с контрабандой мигрантов.
Испанское председательство Совета ЕС и Европейский парламент достигли соглашения "по основным политическим элементам пяти ключевых регламентов, которые полностью пересмотрят правовую базу ЕС в области убежища и миграции", сообщается в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.
Пять законов ЕС, которые согласовали председательство Испании и Европарламент, "затрагивают все этапы управления предоставлением убежища и миграцией, начиная от проверки нелегальных мигрантов по прибытии в ЕС, сбора биометрических данных, процедур подачи и обработки заявлений о предоставлении убежища, правил определения того, какое государство-член несет ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении убежища, до сотрудничества и солидарности между государствами-членами, а также способов разрешения кризисных ситуаций, включая случаи использования мигрантов в политических целях".
Все пять регламентов являются компонентами нового Пакта о миграции и убежище, который Еврокомиссия (ЕК) предложила 23 сентября 2020 года.
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