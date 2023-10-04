США нужно много усилий для наращивания производства снарядов до 100 тыс. в месяц

США придется реализовать наиболее масштабный со времен окончания Второй мировой войны комплекс мер, чтобы добиться цели Пентагона - увеличить производство артиллерийских снарядов с 28 тыс. до 100 тыс. в месяц, сообщает в среду Bloomberg.
"Амбициозный план Пентагона ускорить производство артиллерийских снарядов, наиболее часто используемых на Украине, зависит от серии почти одновременных шагов, невиданных в США со времен Второй мировой войны. Цель США - производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм в количестве 100 тыс. в месяц, тогда как сейчас эта цифра составляет 28 тыс. ежемесячно", - информирует агентство.
Помощник министра армии США по закупкам Дуглас Буш пояснил, что из $3,4 млрд, направленных ранее на расширение мощностей американской военной промышленности, $2,5 млрд предназначены для наращивания производства 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. По его словам, американский оборонно-промышленный комплекс должен перешагнуть рубеж в 80 тыс. снарядов в месяц в начале 2025 года, а затем довести их производство до 100 тыс. В свою очередь Bloomberg уточняет, что до начала спецоперации РФ на Украине США выпускали 14 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц.
"Многое еще должно случиться, нужно сделать много шагов по направлению к цели. Успех не гарантирован (...) Планы амбициозны, агрессивны, но пока что промышленность их выполняет", - отметил он.
Буш отметил, что первым делом США увеличивают мощности уже имеющихся предприятий, государственных или управляемых подрядчиками. Затем США хотят получить в свое распоряжение новые заводы: один для производства металлических деталей введут в строй в Канаде в провинции Онтарио в 2024 году. В штате Техас строят предприятие General Dynamics Corporation: на его оснащение уйдет примерно $500 млн.
Кроме того, США хотят увеличить возможности по производству IMX - взрывчатого состава, выбранного для замены тринитротолуола в снарядах армии США. Также армия хочет производить тринитротолуол на американской территории: пока такого производства нет, и тринитротолуол приходится закупать за границей, в частности, у Польши.
Однако, подчеркнул Буш, администрации придется тратить в год $3,5 млрд. для закупок снарядов при их производстве на уровне в 100 тыс. в месяц.
Баку ждет от Еревана гарантий безопасности движения по Зангезурскому коридору
Алиев и Зеленский обсудили региональную безопасность, угрозы и сотрудничество
МИД Азербайджана обвинил Армению в действиях, направленных на срыв мирного процесса
Цены на нефть повышаются после резкого падения накануне
Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к лире
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Микрокредит для тех, кто занимается бизнесом!
NEQSOL Holding сотрудничает с Infosec IQ для повышения знаний сотрудников о кибербезопасности
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС