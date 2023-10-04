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Дальнее зарубежье 04.10.2023 23:16

США нужно много усилий для наращивания производства снарядов до 100 тыс. в месяц

США придется реализовать наиболее масштабный со времен окончания Второй мировой войны комплекс мер, чтобы добиться цели Пентагона - увеличить производство артиллерийских снарядов с 28 тыс. до 100 тыс. в месяц, сообщает в среду Bloomberg.

"Амбициозный план Пентагона ускорить производство артиллерийских снарядов, наиболее часто используемых на Украине, зависит от серии почти одновременных шагов, невиданных в США со времен Второй мировой войны. Цель США - производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм в количестве 100 тыс. в месяц, тогда как сейчас эта цифра составляет 28 тыс. ежемесячно", - информирует агентство.

Помощник министра армии США по закупкам Дуглас Буш пояснил, что из $3,4 млрд, направленных ранее на расширение мощностей американской военной промышленности, $2,5 млрд предназначены для наращивания производства 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. По его словам, американский оборонно-промышленный комплекс должен перешагнуть рубеж в 80 тыс. снарядов в месяц в начале 2025 года, а затем довести их производство до 100 тыс. В свою очередь Bloomberg уточняет, что до начала спецоперации РФ на Украине США выпускали 14 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц.

"Многое еще должно случиться, нужно сделать много шагов по направлению к цели. Успех не гарантирован (...) Планы амбициозны, агрессивны, но пока что промышленность их выполняет", - отметил он.

Буш отметил, что первым делом США увеличивают мощности уже имеющихся предприятий, государственных или управляемых подрядчиками. Затем США хотят получить в свое распоряжение новые заводы: один для производства металлических деталей введут в строй в Канаде в провинции Онтарио в 2024 году. В штате Техас строят предприятие General Dynamics Corporation: на его оснащение уйдет примерно $500 млн.

Кроме того, США хотят увеличить возможности по производству IMX - взрывчатого состава, выбранного для замены тринитротолуола в снарядах армии США. Также армия хочет производить тринитротолуол на американской территории: пока такого производства нет, и тринитротолуол приходится закупать за границей, в частности, у Польши.

Однако, подчеркнул Буш, администрации придется тратить в год $3,5 млрд. для закупок снарядов при их производстве на уровне в 100 тыс. в месяц.

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Тэги: США, СНАРЯДЫ, ВЫПУСК, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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