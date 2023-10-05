Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 октября ЦБА установил на уровне 1.7885/1EUR (5 октября - 1.78/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 октября установил на уровне 0.0170/1RUB (4 октября - 0.0171/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 5 октября ЦБА сохранил на уровне 0.0617/1TRY.

Б.Рустамбеков