В Вашингтоне подтвердили проведение в середине сентября в Турции встречи США, ЕС и РФ по Карабаху

Представитель Госдепа США Ведант Патель подтвердил информацию СМИ о проведении 17 сентября в Турции трехсторонней встречи США, ЕС и РФ по Карабаху.
Патель не стал называть ее секретной, отметив в ходе брифинга в среду, что это была «встреча на рабочем уровне», стороны собрались для решения «неотложных вопросов гуманитарного характера» и «предоставления возможной гуманитарной помощи».
«Вот чему была посвящена эта встреча. Но, в целом, США, по-прежнему, глубоко вовлечены в ситуацию, и мы, по-прежнему, стремимся помочь сторонам достичь прочного мира на Южном Кавказе», - заявил Патель.
Ранее издание Politico писало, что представители ЕС, США и России провели 17 сентября встречу в Турции по теме Карабаха.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, отметив при этом, что описанные детали этой встречи не соответствуют действительности.
Р.Керимов
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