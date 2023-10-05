В Вашингтоне подтвердили проведение в середине сентября в Турции встречи США, ЕС и РФ по Карабаху

Представитель Госдепа США Ведант Патель подтвердил информацию СМИ о проведении 17 сентября в Турции трехсторонней встречи США, ЕС и РФ по Карабаху.

Патель не стал называть ее секретной, отметив в ходе брифинга в среду, что это была «встреча на рабочем уровне», стороны собрались для решения «неотложных вопросов гуманитарного характера» и «предоставления возможной гуманитарной помощи».

«Вот чему была посвящена эта встреча. Но, в целом, США, по-прежнему, глубоко вовлечены в ситуацию, и мы, по-прежнему, стремимся помочь сторонам достичь прочного мира на Южном Кавказе», - заявил Патель.

Ранее издание Politico писало, что представители ЕС, США и России провели 17 сентября встречу в Турции по теме Карабаха.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, отметив при этом, что описанные детали этой встречи не соответствуют действительности.

Р.Керимов