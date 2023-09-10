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Внешняя политика 10.09.2023 17:50

Блинкен призвал Азербайджан и Армению к диалогу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон призывает к прямым переговорам между Азербайджаном и Арменией

"Соединенные Штаты подтверждают, что единственный путь вперед - это мир, диалог и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга", - говорится в заявлении Блинкена, размещенного в воскресенье на сайте Госдепа.

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Тэги: США, БЛИНКЕН, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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