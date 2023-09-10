Блинкен призвал Азербайджан и Армению к диалогу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон призывает к прямым переговорам между Азербайджаном и Арменией "Соединенные Штаты подтверждают, что единственный путь вперед - это мир, диалог и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга", - говорится в заявлении Блинкена, размещенного в воскресенье на сайте Госдепа.

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