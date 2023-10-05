ООН пытается помочь 18 млн человек в Судане, ей мешает нехватка финансов и вмешательство участников конфликта

ООН старается оказать помощь 18 млн человек в Судане, однако целый ряд обстоятельств затрудняет доставку гуманитарных грузов, заявила в четверг заместитель спецпредставителя генсека ООН по Судану Клементина Нквета-Салами.

"Нам нужно добраться до 18 млн человек, и мы не сдадимся. Но нам нужно больше международной поддержки, более открытый доступ к людям, нуждающимся в нас, и более безопасная атмосфера для гуманитарных операций", - приводят западные СМИ ее слова.

Она уточнила, что участники боевых действий в Судане должны прекратить вмешиваться в операции ООН в стране, в том числе больше не проводить принудительные проверки конвоев; также нужно упростить выдачу виз гуманитарным работникам. Вместе с тем, по ее словам, из $2,6 млрд, запрошенных ООН для финансирования гумпомощи для Судана, удалось собрать лишь треть.

Кроме того, она выразила беспокойство в связи с возможным разрастанием боевых действий, которые могут в частности, перекинуться на провинцию Эль-Гезира в центре страны - "суданскую житницу" - с серьезными последствиями для продовольственной безопасности.

Нквета-Салами добавила, что с начала боев в Судане погибли 19 гуманитарных работников, еще 29 получили ранения.

Вооруженный конфликт между суданскими военными и Силами быстрого реагирования продолжается в Судане с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны.

Свои дома были вынуждены покинуть более 5,4 млн человек, из них свыше 1,2 млн бежали в соседние страны.