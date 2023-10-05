Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $84,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно снижаются вечером в четверг после обвала днем ранее.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 подешевели на $1,18 (1,38%) - до $84,63 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,18 (1,4%) - до $83,04 за баррель.
В среду котировки обеих марок нефти рухнули на 5,6%, рекордными темпами с начала года, и обновили минимумы с конца августа. Инвесторов встревожил резкий скачок резервов бензина в США на прошлой неделе.
Как сообщалось, запасы бензина в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросли на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали их сохранения на прежнем уровне.
"Рост запасов бензина негативно сказался на рынке нефти на фоне опасений возможной рецессии в 2024 году из-за растущих процентных ставок", - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
Кроме того, спекулянты наращивали ставки на рост WTI и Brent в период, когда обе марки стоили более $90 за баррель, и теперь активно фиксируют прибыль, отмечают аналитики.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), за последнюю неделю чистый объем длинных позиций во фьючерсах на WTI вырос до 314,519 тыс. контрактов, обновив максимум за 22 месяцев, отметил Роберт Ягер из Mizuho Securities.
Держатели длинных позиций "находятся в состоянии полупаники, поскольку WTI упала в цене более чем на 10% за пять дней после обновления годового максимума в $95,05 за баррель 28 сентября", добавил он.
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