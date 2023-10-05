Польша будет производить радарные системы для ЗРК Patriot

В Польше открылось производство радарных систем для ЗРК Patriot, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Польши.
"Министр национальной обороны Мариуш Блащак принял участие в открытии современного Мазовецкого производственно-сервисного центра Kobylka в составе польского государственного оборонного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa", - говорится в сообщении.
"Я подписал контракт, согласно которому PIT-Radwar (компания, управляющая производственно-сервисным центром Kobylka, - "ИФ") будет производить элементы для всенаправленного радара, который станет частью оборудования системы Patriot", - сказал глава польского Минобороны в ходе церемонии открытия, его цитирует пресс-служба ведомства.
Блащак добавил, что инвестиции в предприятие "позволят расширить производственный и сервисный потенциал PIT-Radwar". На вводимых в эксплуатацию объектах будут выполняться работы, связанные с монтажом и обслуживанием радиолокационных станций, систем управления и вооружения, входящих в состав многоуровневых систем противовоздушной обороны Pilica, Narew и Wisla, уточнил он.
Также на новых площадях будет организовано и непосредственно производство польских радиолокационных станций Bystra, WARTA, SPL и P-18PL, сообщил глава Минобороны.
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