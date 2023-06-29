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Дальнее зарубежье 29.06.2023 17:43

Польша закупит у США системы Patriot на $15 млрд

Польша приобретет у США системы зенитных ракетных комплексов Patriot на $15 млрд, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что речь идет о 48 пусковых установках и более чем 600 ракет, а также - о радарах.

"Такая продажа улучшит возможности Польше в противоракетной обороне и послужит достижению Польшей целей по модернизации вооружения", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Агентства США по сотрудничеству в области безопасности (DSCA).

В мае этого года США впервые поставили Польше реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По контракту, заключенному в 2019 году, польские власти в рамках планов по усилению обороноспособности страны приобрели за $414 млн 18 HIMARS и две учебные установки, вместе с боеприпасами и оборудованием.

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Тэги: ПОЛЬША, США, PATRIOT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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