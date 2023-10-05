Президент РФ Владимир Путин заявил, что расследование взрывов на "Северных потоках" безрезультатно, и, скорее всего, этих результатов не будет.
"Результатов расследований нет, и судя по всему, не будет", - сказал Путин на заседании Валдайского клуба в Сочи в четверг.
Глава государства коснулся также вопроса, кто является главным интересантом подрыва газопроводов, проложенных по морскому дну.
"В ответе на вопрос, кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом. Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками - это уже не имеет никакого значения", - отметил Путин.
По его мнению, если все-таки будет выявлен виновник этих подрывов, то он должен быть привлечен к ответственности. "Это акт международного терроризма", - добавил президент.
"В конечном итоге, что касается расследования, у нас в народе говорят: шило в мешке не утаить", - сказал Путин.
Санкции против Азербайджана будут контрпродуктивными - Макрон
Путин не согласен с мнением, что Пашинян был приведен к власти, чтобы "сдать" Карабах
На встрече в Гранаде приняли заявление по нормализации отношений между Ереваном и Баку
Города Шуша выбран туристической столицей ОЭС на 2026 год
Араику Арутюняну предъявлены обвинения по 9 статьям УК Азербайджана
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Статус кандидата в ЕС приблизит Грузию к восстановлению территориальной целостности - Гарибашвили
Путин: главное в ходе СВО - получить гарантии безопасности России
Молдова денонсирует ряд соглашений в сфере обороны, подписанные в рамках СНГ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию
Станьте частью обновленной концепции “Nar” и выигрывайте призы!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС