Президент РФ Владимир Путин заявил, что расследование взрывов на "Северных потоках" безрезультатно, и, скорее всего, этих результатов не будет.

"Результатов расследований нет, и судя по всему, не будет", - сказал Путин на заседании Валдайского клуба в Сочи в четверг.

Глава государства коснулся также вопроса, кто является главным интересантом подрыва газопроводов, проложенных по морскому дну.

"В ответе на вопрос, кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом. Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками - это уже не имеет никакого значения", - отметил Путин.

По его мнению, если все-таки будет выявлен виновник этих подрывов, то он должен быть привлечен к ответственности. "Это акт международного терроризма", - добавил президент.

"В конечном итоге, что касается расследования, у нас в народе говорят: шило в мешке не утаить", - сказал Путин.