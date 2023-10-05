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ТЭК 05.10.2023 21:12

Результатов расследования взрывов на "Северных потоках" скорее всего не будет, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что расследование взрывов на "Северных потоках" безрезультатно, и, скорее всего, этих результатов не будет.

"Результатов расследований нет, и судя по всему, не будет", - сказал Путин на заседании Валдайского клуба в Сочи в четверг.

Глава государства коснулся также вопроса, кто является главным интересантом подрыва газопроводов, проложенных по морскому дну.

"В ответе на вопрос, кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом. Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками - это уже не имеет никакого значения", - отметил Путин.

По его мнению, если все-таки будет выявлен виновник этих подрывов, то он должен быть привлечен к ответственности. "Это акт международного терроризма", - добавил президент.

"В конечном итоге, что касается расследования, у нас в народе говорят: шило в мешке не утаить", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, , ВЗРЫВЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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