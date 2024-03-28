Агаларов оценил строительство аналога «Крокус Сити Холла» минимум в $150 млн

Построить концертный зал, подобный сгоревшему в подмосковном Красногорске "Крокус Сити Холлу", в настоящее время невозможно менее чем за $150 млн, считает президент Agalarov Development и сын владельца "Крокус Групп" Араза Агаларова Эмин Агаларов.

"Насколько я помню, построить "Крокус Сити Холл" 15 лет назад Аразу Агаларову, моему отцу, стоило порядка $70 млн долларов. Сегодня, я думаю, что меньше, чем за $150 млн такой зал построить невозможно", - заявил Агаларов в эфире канала "Россия 24".

Также он отметил, что здание было застраховано. Однако сумма страховки, по оценке бизнесмена, "является одной тридцатой, может быть, одной сороковой от суммы ущерба".

Комментируя информацию о том, действительно ли "Крокус Сити Холл" находится в залоге у Газпромбанка, Агаларов сказал "насколько я понимаю, да". На вопрос, может ли это сказаться на необходимости предоставить кредитной организации еще какие-то активы для компенсации падения залоговой стоимости, он ответил: "я думаю, что, наверное, так и будет".

Кроме того, Агаларов добавил, что "документационно зал в абсолютном порядке".

"Здание такого масштаба невозможно ввести в эксплуатацию, не пройдя огромное количество инспекций и служб, которые должны подписать целую кучу документов. После чего ежегодно, ежемесячно пожарные службы проверяли функционал всех систем и планово, и непланово. (...) Просто он (зал) бы не мог функционировать, когда проходит каждый день на 6-7 тыс. человек концерты, порядка 250-300 концертов в год на протяжении 15 лет. Он бы просто не простоял, этот зал, если бы там были какие-то дешевые материалы, плохая конструкция, не работала пожарная система", - подчеркнул сын владельца "Крокус Групп".

Агаларов также прокомментировал, определились ли владельцы "Крокус Сити Холла" с дальнейшей судьбой здания.

"Нет, не определились. Я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решения. (...) Мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, на мнение господина президента и общее мнение людей нашей страны, что там должно быть - восстановлен зал с мемориалом или мемориал, или зал должен быть в другом месте. Я на этот вопрос, считаю, ответить не могу самостоятельно, это достаточно преждевременно", - сказал он.

"Я за созидание, я за восстановление", - добавил бизнесмен.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" был совершен вечером 22 марта перед концертом: несколько человек открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. По данным МЧС РФ на 27 марта, число погибших в результате теракта достигло 143 человек.