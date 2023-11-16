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Бизнес и законодательство 16.11.2023 17:20

Винодельня «Абрау-Дюрсо» в Азербайджане получила право на производство портвейна «Агдам»

Винодельня "Шеки Шараб", принадлежащая "Абрау-Дюрсо", первой получила право от властей Азербайджана на использование торговой марки портвейна "Агдам", сообщается в пресс-релизе российской компании.

"Таким образом, на сегодняшний день только продукция "Шеки Шараб" может называться настоящим "Агдамом", - приводит "Интерфакс-Азербайджан" сообщение компании.

"Агдам" входит в число национальных марок Азербайджана, принадлежащих государству. Полномочные представители Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана документально подтвердили, что винодельня "Шеки Шараб" получила право на использование бренда "Агдам" для своего выдержанного портвейна. "Выданная лицензия подтверждает оригинальность производимой продукции и дает право на представление на всех рынках, включая российский", - уточняется в пресс-релизе.

"Агдам" был возрожден на винодельне "Шеки Шараб" под руководством экспертов "Абрау-Дюрсо".

ГК "Абрау-Дюрсо" приобрела винный завод "АСК Шеки Шараб" в Шекинском районе Азербайджана в 2021 году. Он расположен в знаменитом регионе - Алазанской долине. Винодельня увеличивает посадки автохтонных сортов винограда, модернизирует все этапы производства тихих и игристых вин, расширяет туристическую инфраструктуру. Все выпускаемые вина продаются не только на территории страны, но и экспортируются в Россию. Общая площадь действующих виноградников "Шеки Шараб" составляет 100 га, еще 300 га будут заложены в будущем. Автохтонные азербайджанские сорта винограда "мадраса" и "баяншира" планируются к посадке на участке в 30 га, расположенном в непосредственной близости от винодельни.

"Мы горды, что "Шеки Шараб" стала первым официальным производителем "Агдама". Теперь, при содействии "Абрау-Дюрсо", у нас есть возможность представлять оригинальный "Агдам" и на российском рынке", - заявил главный винодел "Шеки Шараб" Видади Гасанов, процитированный в пресс-релизе.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки и других напитков. В 2022 году компания реализовала более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1% больше, чем в 2021 году.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

А.Гусейнова

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Тэги: РОССИЯ, , ДЮРСО, ПОРТВЕЙН


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