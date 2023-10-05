В НАТО не видят необходимости в размещении ядерного оружия на территории Польши

В Североатлантическом альянсе в настоящее время не видят необходимости в размещении ядерного оружия на территории Польши, это следует из интервью агентству PAP главы военного комитета НАТО Роба Бауэра.

Агентство сообщает, что представитель НАТО не стал напрямую отвечать на вопрос о возможном участии Варшавы в программе НАТО Nuclear Sharing, однако подчеркнул, что "ничто не указывает на то, что есть такая необходимость". "Могу сказать, что, основываясь на передвижениях россиян в самой России и по Белоруссии, у нас не возникло необходимости внесения изменений в расстановку ядерных сил НАТО", - сказал Бауэр.

"Если возникнет такая необходимость, мы как представители альянса будем рекомендовать изменения в ресурсах и размещении ядерного оружия. Расположение оружия не является единственным важным вопросом, столь же важны транспортные вопросы", - добавил Бауэр, отметив, что при этом окончательное решение о размещении ядерного оружия остается исключительно в компетенции самих стран-членов НАТО.

Nuclear Sharing - программа НАТО, являющаяся частью политики ядерного сдерживания альянса. С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

В конце июня текущего года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Брюсселе заявил о желании Варшавы присоединиться к программе.